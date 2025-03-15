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Spor

Sergej Jakirovic: 6 gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Sergej Jakirovic: 6 gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak şanssız olduklarını söyledi.

Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.

Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.

Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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