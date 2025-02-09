İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2025 Pazar / 11 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sergej Jakirovic ile 2 maçta 4 puan

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile 2 maçta 4 puan kazandı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Sergej Jakirovic ile 2 maçta 4 puan
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk galibiyetini aldı. 22. hafta öncesinde Sinan Kaloğlu'nun yerine göreve getirilen Boşnak teknik adam, sonrasında sarı kırmızılı takım ile 2 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile oynanan ve 0-0 biten müsabaka ile Kayserispor serüvenine resmen başlayan Sergej Jakirovic, sonrasında Konyaspor galibiyeti aldı. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor'un başında üçüncü maçına deplasmanda Eyüpspor karşısında çıkacak.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, 2 maçta 4 puan toplarken rakip kaleye 3 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.