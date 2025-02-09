Sergej Jakirovic ile 2 maçta 4 puan

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk galibiyetini aldı. 22. hafta öncesinde Sinan Kaloğlu'nun yerine göreve getirilen Boşnak teknik adam, sonrasında sarı kırmızılı takım ile 2 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile oynanan ve 0-0 biten müsabaka ile Kayserispor serüvenine resmen başlayan Sergej Jakirovic, sonrasında Konyaspor galibiyeti aldı. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor'un başında üçüncü maçına deplasmanda Eyüpspor karşısında çıkacak.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, 2 maçta 4 puan toplarken rakip kaleye 3 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü.