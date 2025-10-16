İSTANBUL 20°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
Sergej Milinkovic-Savic için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede

Al-Hilal ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Sergej Milinkovic-Savic için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Sırp futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe de devrede. İşte detaylar...

16 Ekim 2025 Perşembe 11:45
Sergej Milinkovic-Savic, 2023'ten bu yana forma giydiği Al-Hilal'de sözleşmesinin son dönemine girdi. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Suudi ekibiyle sözleşme yenileme konusunda menajeri Uros Jankovic ile sözlü bir anlaşma sağlansa da, henüz imzalar atılmış değil.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre bu durum Avrupa devlerini harekete geçirdi. 30 yaşındaki Sırp orta saha için Juventus, Chelsea, Manchester City ve birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu belirtildi. Guardiola'nın da Milinkovic-Savic'e hayran olduğu ve bunu Kulüpler Dünya Kupası sırasında kendisine bizzat söylediği iddia edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA DEVREDE

Öte yandan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcu için devrede olduğu kaydedildi. Ocak ayında Milinkovic-Savic'in geleceğinde büyük bir değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

