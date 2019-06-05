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Sergen Yalçın Alanyaspor'la anlaşamadı yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon başarılı bir görüntü çizen Sergen Yalçın, yeni sezon için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlayamadı

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Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. NTV Spor'un haberine göre Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Sergen Yalçın, Akdeniz ekibi yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı. Takımın başına 13. haftada gelen Yalçın, sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlarken 24 resme maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

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