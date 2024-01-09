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Spor

Sergen Yalçın, Antalyaspor'da siftahı yaptı!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

9 Ocak 2024 Salı 19:17 - Güncelleme:
Sergen Yalçın, Antalyaspor'da siftahı yaptı!
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Antalyspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken, Pendikspor 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

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