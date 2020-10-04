Sergen Yalçın: Balotelli transferine hayır demedim

04 Ekim 2020 Pazar 19:36 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 19:36

Balotelli haberlerini evde oturup TV izlerken öğrendiğini belirten Yalçın, "Balotelli Beşiktaş'ta haberini ben evde otururken televizyondan öğrendim. Balotelli konusunda yönetime "Ben sorumluluğunu almam" dedim. Her yerde haber çıktı "Hoca veto etti" diye. Sanki çok oyuncu geliyor da ben veto ediyorum." dedi.

"BALOTELLİ'YE 'HAYIR' DEMEDİM



Balotelli konusunda "hayır" demediğinin de altını çizen Sergen Yalçın, "Balotelli'ye 'hayır' demedim. 'Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Bu sorumluluğu alamam, yarın bana hesabının sorarlar. Eğer siz bunun sorumluluğunu alıyorsanız alın benim için sorun yok' dedim" şeklinde konuştu.