Maçı değerlendiren Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok zor şartlarda oynadık, ciddi taraftar baskısı, burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil ama doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum, hafta boyunca buna çalışmıştık. Oyuna baktığımızda çok üretken bir maç değildi, biz üretemedik ama onlar da üretemediler. Böyle bir oyun olmasını istiyorduk ve sonuna kadar böyle götürdük. Rakip risk almaya başlayınca son bölümde, hızlı oyuncularımızla şans yakalayacağımızı tahmin ediyorduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Normalde benim takımlarım daha ofansif oynayan, seyir zevki veren takımlardır" dedi.

Tekrar efsane olduğu yere döndüğü için mutlu olduğunu da belirten teknik adam, "Dolmabahçe'yi özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık. Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım.Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından" ifadelerini kullandı.