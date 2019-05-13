Sergen Yalçın: Bir gün kavuşacağız

Sergen Yalçın yaşananlarla ilgili "Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Bu tezahüratlar insanı duygulandırıyor. Onlara teşekkür ederim. Demek ki bir iz bırakmışız." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ile adı geçmesien de değinen Sergen Yalçın "Bu tezahüratları teknik direktörlükle bağdaştırmayalım." diye konuştu."

Sergen Yalçın ayrıca "Beşiktaş'tan bir teklif almadım. Somut bir teklif ya da başka bir şey olmadığı için bu iddialarla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum." açıklamasını yaptı.

“Sizi isteyen Beşiktaş taraftarına ne mesaj vermek istersiniz?” soruna ise “Bir gün kavuşacağız." diye yanıt verdi.