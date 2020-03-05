İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0805
  • EURO
    6,7733
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    112969
Spor

Sergen Yalçın Boateng'den çok memnun

Kara Kartal'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, takım çalışmalarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dünkü antrenmanın yıldızı olan 32 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçına hazır görüntü sergiliyor.

05 Mart 2020 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:20

Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Boateng, Kartal'da çıktığı 4 mücadelede rakip fileleri 2 kez sarsmayı başarmıştı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş'a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, Siyah- Beyazlılar'ın en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor.

Süper Lig'de 6 Mart Cuma akşamı Ankaragücü'yle Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesindeki takım çalışmalarında sergilediği başarılı performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu eden Boateng, dünkü takım çalışmasında da ayak tenisi sırasında klasını sık sık konuşturmasını bildi. Yarınki karşılaşmada Burak Yılmaz'la birlikte hücum hattında görev alması beklenen 32 yaşındaki yıldız, çift kale maç çalışmalarında adeta gol olup yağarak forma için hazır olduğunu gösteriyor.

(Türkiye)

Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.