Sergen Yalçın: Bu seviyelerde işler kolay olmuyor

28 Eylül 2021 Salı 22:12 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:12

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax'a 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Skordan memnun olmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız doğru işledi. Rakibe topu verip, beklemeyi düşündük. Çabuk çıkıp, pozisyon bulmak istedik. İlk pozisyonu da biz bulduk, golü atabilirdik. Çocuklar iyi mücadele etti. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncularımız var. Skor istediğimiz gibi olmadı, ondan memnun değiliz." dedi.

Grupta geride kaldıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Serdar Saatçi çok iyi oynadı. 18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Berkay Vardar da iyi oynadı. Mücadelelerinden memnunuz. Daha iyi olabilirdi, sadece sonuçtan memnun değiliz. İşimiz zor. geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. Sporting Lizbon maçları durumumuzu belli eder. En sevindirici şey sakat vermedik. Ayağa kalkarken biraz dizim ağrıdı. Stadın konumu, oturma yerleri çok iyiydi. Oyunu biraz yukarıdan iyi okuyabildik." ifadelerini kullandı.