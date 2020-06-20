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Spor

Sergen Yalçın: ''Burası Beşiktaş, 10-11 genç oynayamaz''

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda 10-11 genç futbolcunun oynamasının mümkün olmadığını belirterek, 'Burası Beşiktaş, her genç oyuncuyu kullanamayız' dedi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 21:07 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 21:07
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçından önce yaptığı açıklamada siyah-beyazlı takımın 10-11 genç futbolcu ile oynamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

"Burası Beşiktaş" diyen Sergen Yalçın, "Her genç oyuncuyu kullanamayız. Burası Beşiktaş, burada 10-11 tane genç oyuncu oynamaz. Beşiktaş çok genç oyuncularla oynayacak, genç takım kurulacak diye bir yanılma olmasın. Bizde öyle bir durum olmayacak. Bu sene de, önümüzdeki sene de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız" şeklinde konuştu.

Kadro tercihleri hakkında konuşan Sergen, "Geçen hafta Diaby'yi kullandık, memnun olmadık. Vida'nın yokluğunda Roco'yu kullanıyoruz. Geçen hafta şanssız bir müsabaka kaybettik, bu hafta telafi etmek istiyoruz" dedi.

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