19 Ekim 2021 Salı 22:46 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 22:46

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Sporting'e 4-1 mağlup olduğu maçta 2003/2004 sezonundan bu yana 18 yıl sonra bir ilk yaşandı.



SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre bu mücadeleye 5 farklı isimle çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u Sporting Lizbon karşısında yedek soyundurdu.

Medipol Başakşehir maçında şans bulan Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamadı. Son lig maçında görev yapan Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroda yer alamayan isim oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İLK YARIDA KORNERLER YAKTI

İki takım da maça hızlı başlarken, rakip yarı alana dikine paslarla giden bir oyun anlayışında başladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında kornerlerde hatalı eşleşmeler sonrasında gelen gollere engel olamadı.

18 SEZON SONRA BİR İLK!

Beşiktaş - Sporting maçında kornerden kaydedilen 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de bir ilke sahne oldu.

2003/2004 sezonundan bu yana 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez kornerden 3 gol birden atıldı.

SERGEN YALÇIN, SİNİRLENDİ

Siyah-beyazlıların birbirinin aynısı 2 gol yemesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, yedek kulübesinde bir hayli sinirlendi.