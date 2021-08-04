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Spor

Sergen Yalçın çok istemişti! Beşiktaş'a Luuk de Jong'dan kötü haber

Beşiktaş'a Hollandalı forvet Luuk de Jong'dan kötü haber geldi. Sevilla'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'u kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar İspanyol kulübüne teklif yapmıştı. Oyuncunun maaşını ödemeyi kabul eden ve yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a Luuk de Jong'un ilk tercihinin PSV olduğunu belirtildi.

Star.com.tr4 Ağustos 2021 Çarşamba 22:37 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 22:37
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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transferde rotasını forvet bölgesine çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli bir forvet oyuncusu istemesi nedeniyle gözünü Avrupa'nın kaliteli isimlerine dikmişti. Diego Costa ile de görüşen Beşiktaş'a listenin ikinci sırasındaki Hollandalı golcü Luuk de Jong'dan kötü haber geldi.

LUUK DE JONG'UN GÖNLÜ PSV'DE

İspanya basınının aktardığı haberde Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı Luuk de Jong İspanya'da kalamaması halinde rotasını ülkesine çevirecek. PSV ile güzel yıllar geçiren oyuncunun Türkiye'den gelen teklife sıcak bakmadığı Beşiktaş'ı tercih etmediği belirtildi.

PSV Eindhoven genç forveti Donyell Malen'i Alman ekibi Borussia Dortmund'a 30 milyon euro bonservisle satmasının ardından forvet arayışlarına başlamıştı. PSV hala forvet boşluğunu doldurmadı ve forvet hattına Luuk de Jong transferini yaparak doldurmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ISRARCI

Sevilla, Luuk de Jong'u bonservisi ile satmak istiyor. Ancak PSV ve Beşiktaş'ın teklifi oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. Luuk de Jong yılda 2,8 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş oyuncunun maaşını ödemeye ikna oldu, bu yüzden teknik direktör Sergen Yalçın, De Jong'u kadrosunda görmeyi hayal ediyor. Beşiktaş oyuncuyu ikna edebilirse operasyon gerçekleşecek. Ancak Luuk de Jong için hala birinci seçenek PSV.

Star.com.tr

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