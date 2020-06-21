Sergen Yalçın deplasman karnesiyle Abdullah Avcı'yı geçti

AA 21 Haziran 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:48

Sezona Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-beyazlı ekip, 19. haftaya kadar deplasmanda kötü bir performans gösterdi. Avcı'nın çalıştırıcılığında 18. haftaya kadar dışarıda 3 kez kazanabilen Beşiktaş, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.

Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından Göztepe deplasmanına giden siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı da 2-1 yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş, Yalçın öncesindeki 19 haftada çıktığı 9 dış saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 10 puan elde edebildi.

SERGEN YALÇIN HER YÖNDEN TOPARLADI



Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin dış saha performansını her yönden daha iyi hale getirdi.

Yalçın yönetiminde 5 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, Sergen Yalçın öncesindeki 9 dışı saha performansını yakalamayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 5 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puana ulaştı.

Süper Lig'in 19. haftasına kadar deplasmanda yüzde 33,3'lük galibiyet oranında kalan Beşiktaş, Yalçın ile bunu yüzde 60'a kadar çıkardı.

HÜCUMU ETKİLİ, SAVUNMASI İYİ



Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde konuk olduğu maçlarda gol atma ve yeme konusunda da başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Ligin 19. haftasına kadarki 9 dış saha maçında 11 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, 1,2 gol oranında kaldı. Söz konusu dönemde kötü savunmasıyla da dikkati çeken ve 18 gol yiyen Beşiktaş, 2 gol yeme oranıyla kötü bir performans sergiledi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği 20. haftadan itibaren çıktığı 5 deplasman maçında 9 gol atarak bu oranı 1,8'e çıkardı.

Söz konusu 5 maçta iyi savunma yapan ve kalesinde 4 gol gören siyah-beyazlı ekip, gol yeme oranını ise 0,8'e düşürdü.

EN FARKLI GALİBİYET



Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki en farklı galibiyetini de Sergen Yalçın yönetiminde elde etti.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde evinde Göztepe'yi 3-0 yenen ve Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaşmalarını 4-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 5-1 üstünlük kurdu.