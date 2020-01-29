Sergen Yalçın geri sayım

29.01.2020 00:36 - Güncelleme: 29.01.2020 08:00

LİGDE üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, öz evladıyla yeniden ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktörlüğe eski yıldızı Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, genç hocanın ekibi konusundaki müzakereleri tamamladı. Yönetim, sportif direktörlük için de çalışmalarını sürdürüyor. Genç teknik adamın çevresinde profesyonel bir yapılanmayı gerçekleştirmek için adımlar atılacak. Yalçın’ın yardımcılıklarını ise Murat Şahin, Çağdaş Atan, Stefano Marrone, Gürsoy Yalçın, Levent Açıl, Murat Kaytaz yapacak.

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Sergen Yalçın’la yapılan anlaşmanın ilk resmi iması yardımcısı Murat Şahin’den geldi. Sergen Yalçın’ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruduğu fotoğrafları paylaştı. Murat Şahin, “O gün bugündür” notunu da düşerek, Beşiktaş için her türlü özveriyi gösteremeye hazır olduklarını ima etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar ise ‘Yuvanıza hoş geldiniz” mesajları yağdırdı.

(Akşam)