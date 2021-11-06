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Spor

Sergen Yalçın: Gidişatımız beklentinin çok altında

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2021 Cumartesi 21:48 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:48
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Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplsmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı.

"GİDİŞATIMIZ BEKLENTİNİN ALTINDA"

Sergen Yalçın, "Bazı şeyleri söylemek lazım, bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Artık bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenim vermiyor. İlk yarı ve maç biterken yediğimiz goller olmaması lazım. Konsantrasyon eksikliği, nerede olduğunu bilmemek... Sorumlu benim, düzeltmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık ve hala içerisindeyiz. Umarım bundan sonra bu döngünün içerisine olmayız. Daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor." dedi.

"BAHANE ÜRETMİYORUZ"

Siyah beyazlı çalıştırıcı ayrıca, "Miralem Pjanic hazır değil. Alex Teixeira hazır değil. Kevin N'Koudou 15 dakika oynayabilirdi. Bahane üreten değiliz. Çok kısa sürede çözüm bulmalıyız." sözlerini kullandı

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