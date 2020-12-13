Sergen Yalçın: Güçlü bir takım olduk

13 Aralık 2020 Pazar 18:27 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 18:27

Sergen Yalçın, daha önce yardımcısı olarak çalışan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdat Atan ile ilgili gelen soruya, "Çağdaş Hoca, iyi bir yerden başladı ve çok da başarılı. Alanyaspor oyuncu kalitesi ve oyunsal anlamda tesadüfen buraya gelmiş değil. Hak ederek lider pozisyonundalar. İyi ve güçlü bir takım. Bunu biliyoruz. Hocamız da gerçekten başarılı bir grafik çiziyor." cevabını verdi.

"NEGATİFTEN POZİTİFE GİDİYORUZ"



Sakatlık ve hastalıktan dönen oyuncularının elini güçlendirdiğini belirten Sergen Yalçın, "Oyuncularımızın dönmesi bizim için avantaj oldu. Geniş bir kadroya sahibiz şu an. Doğal olarak bazı oyuncuları kenarda oturtmak durumundayız. Oğuzhan, Nkoudou, Mensah bireysel performanslarını yukarı çıkardı. Takım olarak iyiyiz, yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Negatiften pozitife gidiyoruz.

Mutlu oluyoruz kazanınca. Biz teknik direktörlük yapıyoruz. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Değerli şeyler bunlar. Son 3 haftada taraftarımızı mutlu ediyoruz. Bugün de zor bir maç oynayacağız. Kolay değil. Güçlü bir takım. 3 haftadır zaten güçlülerle oynuyoruz. İyi savaşıyoruz. Güçlü bir takım olduk. İnşallah bugün de buradan istediğimiz sonucu alır ayrılırız." ifadelerini kullandı.

"BİTİŞ DÜDÜĞÜ DAHA ÖNEMLİ"

"Ciddi bir yağış var. Oyunu zorlaştıracak. Islak bir zemin olacak, hataya müsait olacak ortam. Bunu maç başlayınca daha net göreceğiz." diyerek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Güçlü ve iyi başlayan kadrom var. Kenardan oyuna sokabileceğim, oyunu değiştirebileceğim oyuncular var. Başlangıçlar önemlidir ama bitiş düdüğü daha önemlidir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.