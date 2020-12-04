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Spor

Sergen Yalçın: İyi bir motivasyon yakaladık

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacakları maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ilk 11 tercihi ve takım hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Aralık 2020 Cuma 19:15 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 19:15
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısındaki kadro tercihinin nedenini ve derbi sonrası yaşananları anlattı.

Birçok eksikleri olduğunu belirten Yalçın, "Josef'i riske etmek istemedik, kenarda bıraktık. Yaklaşık 1 aydır falan ciddi eksiklerimiz var. Birileri girip, birileri çıkıyor, en doğru takımı kurmaya çalışıyoruz. Elimizde olanlarla takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kadrodaki bütün oyuncularımız her maçta oynayabilecek oyuncular. İyi bir motivasyon yakaladık 2 haftadır, oyuncularımız kazanmak için savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TATLI ANTRENMANLAR YAPTIK"

Oyuncular yorgun olduğu için sıkı idmanlar yapmadıklarını söyleyen teknik adam, "İki tane çok zor müsabakadan çıktık, zor maçları kazanarak tekrar normal pozisyonumuza dönmeye çalışıyoruz. Derbileri, zor maçları kazanmak önemlidir, psikolojiyi yukarı taşır ama bu rehavet anlamında değil. Antrenmanları bu hafta çok sıkı tutmadık, tatlı antrenmanlar yaptık. Ara dar çünkü, 5 gün vardı, oyuncularımız çok efor sarf ettiği bir maçtan çıkmıştı." dedi.

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