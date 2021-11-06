Sergen Yalçın: İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz

6 Kasım 2021 Cumartesi 18:30 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 18:30

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş zor zamanlardan geçiyor" şeklinde sözlere katılmadığını söyleyen Sergen Yalçın "Zor zamanlardan biri olduğuna katılmıyorum, bu sizin fikriniz. Zaman zaman inişler, çıkışlar olur. Bu normal. Sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi takımın psikolojisini aşağıya düşürdü. Şampiyonlar Ligi sonrası takımın enerjisini toparlamak kolay olmuyor." dedi.

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın "Trabzonspor çok iyi takım ve liderler. Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor. Geç geldik ve tek antrenmanla maça çıkacağız. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Sakatlıklar, oyunlar ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar moral olarak etkiledi. Bu çocuklar da insan." ifadelerini kullandı.