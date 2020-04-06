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Spor

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin alınmasını istedi!

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Sergen Yalçın sürpriz bir genç yıldızı gündemine aldı. Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta sahası Filip Marchwinski'yi çok beğenen 47 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden bu transferin gerçekleşmesini istedi. Yalçın'ın yönetime, 'Marchwinski'de kendimi gördüm, ben onu 'Yeni Sergen' yaparım' dediği ifade ediliyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:50
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Futbolcular gibi corona virüsü tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı.

YENİ SERGEN YALÇIN

Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye, "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu 'Yeni Sergen' yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

BOATENG'İN YERİNE

Fotomaç'ın haberine göre, bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor. Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor. Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

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