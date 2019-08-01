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Sergen Yalçın: Kalecimize ırkçı saldırıda bulundular

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktıkları Olimpija Ljubljana maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

İlk maçta çok hazır değildik ve bunun sıkıntısını yaşadık. İyi bir sonuç oldu ve çocuklar çok iyi bir performans gösterdi. Yalnız bizi üzen taraflar da oldu. Kalecimiz Farnolle'a yapılan ırkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor. Kenardan ırkçı bir tavır sergilediler. Avrupa'da bu tür şeylerin olmasını yadırgadık gerçekten. Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur etmek Türk takımları için zor.

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