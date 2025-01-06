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Spor

Sergen Yalçın kararını verdi! Hayaller başka bahara kaldı

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından gözler Sergen Yalçın ile gerçekleştirilecek görüşmedeydi. Görüşme gerçekleşti ve Sergen Yalçın'ın kararı belli oldu. Deneyimli teknik adam, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle teklifi geri çevirdi.

Akşam6 Ocak 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Sergen Yalçın kararını verdi! Hayaller başka bahara kaldı
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Sezona Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde 5-0 yenerek başlayan Beşiktaş'ta daha sonrasında işler yolunda gitmedi. İlk olarak teknik direktör Bronckhorst ile yollar ayrıldı sonrasında ise Başkan Hasan Arat istifa etti. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in yönetiminde seçim kararı alan Siyah-Beyazlılar'da Serdal Adalı daha çok oy alarak göreve geldi.

Adalı'nın ilk hamlesi Sergen Yalçın olacaktı ama bu gerçeğe dönüşmedi. Taraflar dün masaya oturdu. Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşine zaman ayırması gerektiğini söyleyip görevi reddetti. Adalı bu kararı anlayışla karşıladı.

YABANCI GÜNDEMDE YOK

Dostça geçen sohbette takımın sorunları konuşuldu ve çözüm yolları için fikirler ortaya atıldı. Adalı'ya önerilerini sunan Yalçın, özellikle Beşiktaş'ın yeniden Türkiye Kupası'na odaklanması gerektiğini söyledi. Başkan Adalı teşekkürlerini iletti... Geçen sezon da aynı şekilde şampiyonluk yarışına Beşiktaş erken havlu atmış ve devamında Serdar Topraktepe ile Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Mayıs'ta seçime gidecek olan Adalı, yabancı hocayı şu an tercih etmiyor. Camiayı bilen bir hoca ya da Topraktepe devam edecek...

SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Serdal Adalı: "Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız."

KİMSEYİ BEKLETMEDİM

Sergen Yalçın ret cevabıyla ilgili konuştu: "Kimseyi bekletmedim. Kardeşim tedavi görüyor. Aklım ailemde. Odaklanamam bu göreve. Bu konuyu irdelemeyelim. Maalesef bu dönem faydalı olamayacağımı söyledim. Başkan anlayışla karşıladı. Bu iş konsantrasyon istiyor."

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