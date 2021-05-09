Sergen Yalçın: Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok

09 Mayıs 2021 Pazar 00:21 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 00:21

Sergen Yalçın'ın açıklamalar şu şekilde:

"Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok."

Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız.

Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. Superman falan herhalde. Cüneyt Hoca da, yan hakemi de güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir hakem arkadaş.

Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil. N'Koudou salı dönebilir. Diğerleri dönmez, zannetmiyorum."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sezonun final bölümünde önemli bir derbiydi. Buradan iyi sonuçla dönmek isterdik ama mümkün olmadı. Oyun anlamında ortaya pek bir şey koyduğumuzu söylemek mümkün değil. Yapılan basit hatalar, penaltı ve savunma arkasına düşen bir top neticesinde yediğimiz goller mağlup ayrılmamızı sağladı. Bu mağlubiyete takılıp kalamayız. Buradan alacağımız dersleri alıp Karagümrük maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sezonun bitişi için kritik iki final maçımız var. İnşallah kalan müsabakalarda bu mağlubiyeti telafi ederiz."