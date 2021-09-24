24 Eylül 2021 Cuma 22:37 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 22:42

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay'a 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın "Altay ve Mustafa hocayı tebrik ederim. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve cumartesi de devam edecek gibi gözüküyor. Pjanic de salı ve cumartesi olmaz, zannetmiyorum. Olduğu kadar. Rosier dönecek, Necip, Batshuayi dönebilir. Yapacak bir şey yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınızda kolay değil. Sürekli aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Rotasyon yapıyoruz, vay öyle mi oynanır, vay böyle mi oynanır. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor. Aynı grupla bu maçları oynayamazsın, bütün takımı kullanman gerekiyor çünkü biz takımız, herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bunu da atlatırız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.