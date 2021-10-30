Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Pjanic...

30 Ekim 2021 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynayacakları Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"HATAYSPOR İYİ BİR TAKIM"

Karşılaşma öncesi rakip Hatayspor'u değerlendiren Sergen Yalçın, "Zor bir maç. Hatayspor iyi performans sergileyen bir takım. Biz geçen hafta kazanarak moral bulduk. Biraz daha oyuncularımızın güveni yerine geldi. Üst üste maçlarda değişiklikler olabiliyor. İyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.

"PJANİC LİZBON'DA DA OYNAMAYACAK"

Siyah beyazlı takımın hocası, sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın durumlarıyla ilgili olarak ise "Pjanic dünkü antrenmanda denedi kendisini. Ağrıları var. Pjanic'in Sporting Lizbon deplasmanında olacağını da düşünmüyorum. Josef'in de bir sakatlığı var, biliyorsunuz. Önümüzdeki haftaya hazır olurlar diye düşünüyorum. Duruma bakacağız." dedi.

"TRABZONSPOR İLE PUAN FARKININ AÇIKLAMASINI İSTEMİYORUZ"

Yalçın, Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile aralarındaki farkın açılmamasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Ligde önümüzde çok başarılı giden bir Trabzonspor var. Onu da kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının çok açılmasını istemiyoruz. Umarım olumlu bir gün olur bizim için. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz."