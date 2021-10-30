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Spor

Sergen Yalçın: Kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:52
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçı sonrası konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Amatörce bir gol yedik. Bu seviyede olmaması gereken şeyler. Oyun hatalar oyunu. Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok."

"Son 2 maçlık bir dönem sonra milli ara geliyor. Çarşambaya hazırlanıyoruz. Ardından Trabzon var. Performansların böyle olmaması gerekiyor. Oyuncuların kendileriyle alakalı bir konu. İstek, arzu yukarıda olmalı. Maçtan önce de oyuncularla konuştuk. İstediğimiz fiziksel güç, istek, arzu olmuyor. Pozisyonlar var. Ancak böyle acemice golleri çıkarmak zor. Düzelteceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bakalım ne oluyor bitiyor."

Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine."

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