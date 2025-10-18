İSTANBUL 20°C / 15°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
  Sergen Yalçın maç sonrası konuştu: Kabul edilebilir değil
Spor

Sergen Yalçın maç sonrası konuştu: Kabul edilebilir değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın maç sonrası konuştu: Kabul edilebilir değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Sergen Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Sözlerine devam eden Yalçın, "Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var." diye konuştu.

