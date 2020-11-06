06 Kasım 2020 Cuma 23:05 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:05

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

Sergen Yalçın, "Welinton nereden geldi diyorlar ya sürekli, Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım o yüzden."

BAZI MAÇLARDA BÖYLE OLMUYOR MAALESEF



Montero, Vida ve Ersin inanılmaz hatalar yaptı. Kırmızı kartı bilmiyorum. topa Ersin vuruyor, çok eminler hakemler. Bütün maçları böyle takip etsinler hakem arkadaşlar. Bazı maçlarda böyle olmuyor maalesef.

AĞIR GELDİ TEMPO

Biz kötü oynadık. Nerede geçen haftaki takım, nerede bu takım. 5 gün arayla oynadık, oyuncularımıza ağır geldi herhalde bu tempo.

Kalemize ilk gelen top 43'te gol oldu. Kaleye gelen her ilk top gol oluyor, bir kere geliyor oluyor. Bireysel hatalar çok öne çıktı. 10 kişiyken 1-1'i buluyoruz. Yine ilk top gol oluyor. Bireysel performanslar çok tartışılacak gibi. Belli oyuncuların üstüne gidiyoruz, orada çok hata yapıyoruz. Hedef koyuyoruz ya da hedef gösteriyoruz.

SAÇMA SAPAN BİR GOL YEDİK

Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçma sapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın.

MONTERO HATA YAPIYOR

Bireysel hatalara çare bulamayız. Buna çözüm bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gerekene çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar."

Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten. Oyuncular isteksizdi. Gol yedik, 10 kişi kaldık. 1-1'i bulduk ama yine bireysel hatadan gol yedik. Bunlara çare bulamayız."