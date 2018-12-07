Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Maçtan önce 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra iyi diyemiyorum. Kazanmamız gereken maçtı. Kazanmamız için pozisyon da bulduk. Son dakikada kaçan pozisyon da akıllara zarar. Skordan memnun değilim. Oyuna baktığımızda biraz değişim yaşıyoruz. Savunma işini çözmüş gibiyiz. Beşiktaş'a pzosiyon vermedik, ben kenardan öyle gördüm, dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum ama iyiydik. Yavaş yavaş yukarı doğru gidiyoruz. Daha iyi olacağız." dedi.

İlk oyuncu değişikliği hakını 83'te kullanmasıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Oyuncu değiştirmeye gerek görmedim. Oynayan oyuncuların hepsi ayakta durabiliyordu. Son anlarda yorgunluk oldu ve o yüzden değişiklik yaptık." ifadelerini kullandı.

(Sporx)