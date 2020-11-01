Sergen Yalçın o ismi örnek gösterdi: Çabalıyor, savaşıyor

01 Kasım 2020 Pazar 22:17 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 22:17

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

İzmir'le başlamak istiyorum. Vahim bir olay yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz ama depreme hazır değiliz, hazır olmamız lazım. Bunu söylediler sürekli olacağını. Bugün orada, yarın başka bir yerde"

ÇOK FAZLA BEKLİYORLAR



Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu kadar savunan bir takımı açmak zor. Bekliyorlar, çok fazla bekliyorlar. Hatalardan yararlanmaya çalıştılar. Hatalardan yararlanacak bir durum da yoktu. Gol atınca maçın biteceği bir 90 dakika oynadık. Oyuncularım artık daha özverili. İstatistiklerimiz sürekli iyiye gidiyor. Milli araya gideceğiz. Sonrasında daha da iyi bir gidişat olabilir."

ÇABALIYOR, SAVAŞIYOR

Özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Koşan, çabalayan, bir şeyler yapmaya çalışan oyuncunun görüntüsü farklıdır. Hemen Larin diyorsunuz, neden? Çünkü çabalıyor, savaşıyor. Tüm oyuncularımızdan bunu istiyoruz.

KOLAY DEĞİL, ZAMAN LAZIM

Geçen seneye göre farklı bir şablon, farklı bir kadro var. Biraz anlayış bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Zaman lazım. Bu galibiyetler bizi mutlu ediyor, nefes alıyoruz.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİYORUZ

Takımımız bugün iyi oynadı. 11 kişi 30-40 metrede bekleyen takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. 5-6 pozisyonumuz var. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Umarım bundan sonra işler daha iyi gider.