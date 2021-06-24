24 Haziran 2021 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:48

Beşiktaş ile uzun süren görüşmelerin ardından yeniden anlaşan Sergen Yalçın mukavele sürecinin uzamasının kendisini mental olarak çok yıprattığını söyledi. 15 Mayıs'ta ligde, 18 Mayıs'ta Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, siyah beyazlıların çifte kupalı hocası önceki gün yeni sözleşmeye imza atarken, 1 ayı aşan zaman zarfında yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı:

"15 GÜN TELEFONUMU KAPADIM"

Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil teknik adamlık dönemimde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim, stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonumu hep dik tutmaya çalıştım. Modumun düştüğü günler, hatta haftalar oldu. Sosyal medyada yazılan çizilenler, Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklindeki yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler; hepimizin ortak menfaati Beşiktaş Kulübü. Ligler biter bitmez menajer arkadaşım Hakan Korkmaz ile Çeşme'ye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu.

"BİR SÜRE ÇALIŞMAMAYI DÜŞÜNDÜM ÇÜNKÜ..."

"İlgisizlik moralimi bozdu"

- Sahada kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim.

- Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu.

- Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı.

- Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu.

- Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile ya da yönetimden birisi ile hiç sorunum yok ama buna rağmen sanki sorun var gibi gösterdiler.

"Hiçbir takımdan teklif almadım"

- Beşiktaş'a gelmemde en büyük pay taraftarlarımızdır. Onlara karşı sorumluluğum vardı. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmak istemiyordum. Çünkü ekonomik olarak kulüp zor durumdaydı.

- Transferler belirsizdi. Birçok oyuncu kiralıktı. Uykularım kaçtı. Yeni sezon kadrosu konusunda kaygım vardı. Hiçbir görüşme yapılmıyordu. Sinerjim düştü. Yönetim de haklıydı... Geçmiş yönetimlerin borçlarıyla, hacizleriyle uğraşıyordu.

- Hiçbir takımdan teklif almadım. Ve kesinlikle çalışmayacaktım.

"YENİDEN İMZAYI ATTIM ÇÜNKÜ..."

"Para değil, sistem ve prensipler önemli"

- Benim için para hiç gündemde değildi. Hiçbir zaman da birinci önceliğim olmadı. Sistem ve prensipler her şeyin önünde gelirdi. Yaptığımız görüşmelerde Kurumsal isteklerim kabul edildi.

- Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ beni tatilimde ve evimde yalnız bırakmadı. Onunla yaptığımız konuşmalar ve olumlu baskısı dönüş ve yeni anlaşma kararımda etkili oldu. Beni ikna etti.

"Pazarlık yapmadık, başkan hakkımı verdi"

- Başkan Ahmet Nur Çebi ile sorunum yok. İletişim kopukluğu oldu. Sözleşme konusunda hiç pazarlık yapmadık. O da kulübün 5 kuruşunu takip ediyor haklı olarak. Başkanımız Ahmet Nur Çebi boş sözleşme mukavelesine hakkım olan ücreti vererek dönmemi sağladı.

- Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi ve evime kadar gelerek sevgi gösterisinde bulunması da fikrimi değiştirmemde önemli rol oynadı.

Hürriyet