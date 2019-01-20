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Sergen Yalçın: Ozan Tufan geldiğinden beri 5 kilo verdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sergilenen oyunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Özellikle kendilerine rakip olan takımlarla oynadıkları maçları kazanmaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Bugünkü oyundan gerçekten çok memnunum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için çok olumlu geçti. Pozisyonların çok fazla olduğu, topun bizde kaldığı, pas yüzdesinin fazla olduğu bir ilk 45 dakika geçirdik. Neticesinde de 2-0'lık skorla maçtan ayrıldık." dedi.

İkinci yarıda kontrollü oyunu tercih ettiklerini dile getiren Yalçın, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın iyi olduğunu kaydetti.

Son 3 günde biri kupada olmak üzere iki maç yaptıklarını hatırlatan Yalçın, perşembe günü Kasımpaşa ile çok tempolu bir maç oynadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İyi oynamak, fizik olarak sahada kalmak kolay değil. Demek ki oyuncular devre arasını iyi değerlendirmişler. Fiziki olarak hazır bir takım görüntüsü verdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Kazandığınız zaman doğal olarak mutlu oluyorsunuz. Bizim için bundan sonrası önemli. Perşembe günü kupada Kasımpaşa, pazartesi günü de ligde MKE Ankaragücü maçı var. Onlara en çabuk şekilde hazırlanmak için çaba sarf edeceğiz."

Yalçın, bir gazetecinin ikinci yarıdaki Ozan Tufan değişikliğiyle ilgili sorusu üzerine, Villafanez'in sakatlanması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını aktardı.

Ozan Tufan'ın performansının her geçen gün iyiye gittiğine dikkati çeken Yalçın, "Maçta biraz zorlanmasına rağmen iyi işler de yaptı. Zamana ihtiyacı var. Biraz beklemek lazım. Ozan aylardır maç oynamamış bir oyuncu. Güç olarak herkesin gerisinde. Oynatarak hazırlamak niyetindeyiz. Hazırlanması için de oynaması lazım. Çok konsantre ve çok iyi çalışıyor. Geldiğinden beri sürekli ölçümler yapıyoruz. 5 kilo verdi. Fazla kilosu kalmadı yani. Hem hazırlanacak hem kilo verecek hem de oyuna dönmek için çaba sarf edecek. İkinci yarıda bize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Yönetimden transfer isteyip istemediğine yönelik soru üzerine ise Sackey'in sakatlandığını ve ne zaman sahalara döneceğinin belli olmadığını vurgulayan Yalçın, ortaya sahaya bir veya iki oyuncu almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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