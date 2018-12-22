Sergen Yalçın: Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklifimizi sunduk ve cevap bekliyoruz
Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçı sonrası transferle ilgili konuştu.
Karşılaşma sonrası konuşan Sergen Yalçın, devre arsında Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Ozan Tufan'ı transfer etmek istediklerini açıkladı.
Sergen Yalçın, "Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklifimizi sunduk ve cevap bekliyoruz." dedi.
Ayrıca Sergen Yalçın "Ozan Tufan 2 yıl önce Türkiye'nin en yetenekli oyuncusuydu. Gelirse 1-2 ay sonra tekrar eski Ozan'ı izletiriz, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
(Sporx)
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