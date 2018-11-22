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Sergen Yalçın Ozan Tufan'ı istedi

Spor Toto Süper Lig'de yoluna Sergen Yalçın ,ile devam etme kararı alan Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli isme talip oldu.

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Fenerbahçe'de kadrodo düşünülmeyen Ozan Tufan'a talip çıktı! Alanyaspor'ta transfer çalışmaları erken başladı. Güney ekibinin devre arasında ilk olarak Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a teklif yapacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına cumartesi günü Kayserispor karşısında çıkacak Alanyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarının startını şimdiden verdi.

Güney ekibinin devre arasında teklif yapacağı ilk oyuncu; Ozan Tufan. Fenerbahçe'de kadro dışı olan başarılı orta sahayı, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi.

Alanyaspor, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye kiralama önerisi sunacak.

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