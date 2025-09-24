Sergen Yalçın: Rafa, Abraham ve Ndidi ile özel görüştüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da" dedi.

Sergen Yalçın, "Bize moral oldu. Zor bir periyot var yaşadığımız. Erteleme maçı, daha önce de söyledim, kesinlikle ertelenmemesi gereken bir maç. Oynanması gerekiyordu. Yeni bir takımız. Bu grubun birlikte oynaması gerekiyor. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Kazanırsak bize moral oluyor, mutlu oluyoruz. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Tecrübeli hoca, "Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da. Bu takım performansı ile de ilgili. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.