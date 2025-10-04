İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Sergen Yalçın: Rakibe göre plan yaptık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, 'Deneyimli teknik adam, oyun planlarını rakibe göre şekillendirdiklerini belirtirken, Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık.' dedi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 19:40
Sergen Yalçın: Rakibe göre plan yaptık
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Yalçın, derbilerin özel bir tecrübe gerektirdiğini vurgulayarak, "Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz." dedi.

"RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"

Deneyimli teknik adam, oyun planlarını rakibe göre şekillendirdiklerini belirtirken, Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık. ifadelerini kullandı.

