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Spor

Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ara transfer döneminde teklif gelse bile Rıdvan Yılmaz'ın kesinlikle satılmaması gerektiğini yönetime bildirdi.

Akşam15 Kasım 2021 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:01
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci yaşanıyor. Cebelitarık önünde harika bir performans sergileyen genç futbolcu, Beşiktaş Teknik Heyeti'ni de sevindirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Rıdvan'la ilgili yönetimle bir görüşme yaptı. Genç futbolcunun kesinlikle elde tutulmasını isteyen Yalçın'ın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

20 yaşındaki futbolcunun, 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda Rıdvan elden çıkarılabilir. Ancak ara transfer dönemi için kapılar kapatıldı.

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