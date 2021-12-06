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Spor

Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2021 Pazartesi 19:57 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 19:57
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"OYUNCULARIN DİNLENMESİ GEREK"

"Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"NE ZAMAN DİREKT GİDİLİR BİLMİYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum, puanlama bilgim yok. Puan anlamında çok iyi şeyler yapamasak da bundan sonraki yapacağımız planlama hakkında tecrübe oldu."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BİZE TECRÜBE KATTI"

"Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."

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