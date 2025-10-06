İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,702
  • EURO
    48,6354
  • ALTIN
    5292.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın savunmadan memnun değil! ''Transferler benden önce yapıldı''
Spor

Sergen Yalçın savunmadan memnun değil! ''Transferler benden önce yapıldı''

Kısa süre önce Beşiktaş'ın başına geçen deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasından memnun değil. 52 yaşındaki teknik adam, sık sık transferlerin kendisinden önce yapıldığını belirterek 'Bizim dışımızda' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM6 Ekim 2025 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Sergen Yalçın savunmadan memnun değil! ''Transferler benden önce yapıldı''
ABONE OL

Beşiktaş, zorlu Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, transferlerin kendisinden önce yapıldığını belirterek "Şimdi transfer dönemine dönmek çok doğru olmaz. Benden önce yapılmış transferler vardı. Biz geldiğimizde bitmişti. Bizim dışımızda gelişti olaylar" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın, takım savunmasından memnun olmadığı iddia edildi. 52 yaşındaki teknik adamın, milli ara sonrası bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi. Deplasmandaki Alanyaspor maçıyla takımın başına geçen Yalçın, Galatasaray mücadelesiyle birlikte şu ana kadar toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Başakşehir, Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor'la mücadele eden Yalçın'ın öğrencileri 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu süreçte rakip fi leleri 10 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde ise 8 gol gördü. Siyah-Beyazlılar, sadece 3-0 kazanılan Kayserispor müsabakasında kalesini gole kapatmayı başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.