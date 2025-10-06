Beşiktaş, zorlu Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, transferlerin kendisinden önce yapıldığını belirterek "Şimdi transfer dönemine dönmek çok doğru olmaz. Benden önce yapılmış transferler vardı. Biz geldiğimizde bitmişti. Bizim dışımızda gelişti olaylar" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın, takım savunmasından memnun olmadığı iddia edildi. 52 yaşındaki teknik adamın, milli ara sonrası bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi. Deplasmandaki Alanyaspor maçıyla takımın başına geçen Yalçın, Galatasaray mücadelesiyle birlikte şu ana kadar toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Başakşehir, Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor'la mücadele eden Yalçın'ın öğrencileri 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu süreçte rakip fi leleri 10 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde ise 8 gol gördü. Siyah-Beyazlılar, sadece 3-0 kazanılan Kayserispor müsabakasında kalesini gole kapatmayı başardı.