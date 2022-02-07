Sergen Yalçın sesleri! Harekete geçtiler

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyon hocası Sergen Yalçın bu sezonun 15. Haftasında Beşiktaş'taki görevinden istida etmişti. Dün oynanan Antalyaspor maçından sonra siyah beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı takımın başına dönmesi için adeta harekete geçtiler.
Beşiktaş Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın ayrılmasından sonra 9 lig maçına çıktı. Siyah beyazlı yönetimin Önder Karaveli'ye takımı devretmesinin ardından Beşiktaş 16 puan toplamayı başardı. 24 hafta sonunda 37 puan toplayan Beşiktaş ligde 7. sırada yer alabildi.
24. haftada oynana Antalyaspor maçında alınan 0-0'lık beraberlik sonrasında siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın için harekete geçti. Binlerce paylaşımın yapıldığı sosyal medyada taraftarların paylaşımlarının bazıları şu şekilde: