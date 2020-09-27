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Spor

Sergen Yalçın sitem etti: Eğer konuşursam...

Beşiktaş'ın Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Oyunculara sitem eden Yalçın, 'Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim.' diye konuştu.

27 Eylül 2020 Pazar 19:13 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 19:19
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Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim." diye konuştu.

Taraftarlardan yenilginin sorumlusu olarak özür dileyen Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan." ifadelerini kullandı.

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