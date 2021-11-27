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Spor

Sergen Yalçın: Şu ana kadar işler iyi gitmedi

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:38
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesi görüşlerini dile getiren Sergen Yalçın "Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok. Destekleri nedeniyle onlara teşekkür ediyoruz. Onlara istedikleri sonuçları vermek istiyoruz ama şu ana kadar işler iyi gitmedi." dedi.

Sergen Yalçın "Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Bugün iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle kazanırsak güven tazeler, moral motivasyon kazanırız. İnşallah böyle olur." diyerek sözlerini noktaladı.

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