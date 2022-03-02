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Spor

Sergen Yalçın sürprizi! Yurt dışından teklif var

Beşiktaş'ta 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın'a sürpriz bir teklif geldi. Arap Yarımadası'ndan teklif alan Sergen Yalçın'ın teklifi kabul etmediği ve Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Mart 2022 Çarşamba 22:28 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 22:28
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Sergen Yalçın'a Beşiktaş'tan ayrılığının ardından Arap Yarımadası'ndan talip çıktı. Sergen Yalçın'ın ise Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adam verdiği bir röportajda İspanya'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti.

SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF

Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN, AVRUPA'DA ÇALIŞMAK İSTİYOR

49 yaşındaki teknik adamın Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği öğrenildi. Sergen Yalçın, verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da çalışmak istediğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu maçlarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

Star Gazetesi

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