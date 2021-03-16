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Spor

Sergen Yalçın: Telafisi olmayan bir maç...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2021 Salı 20:29 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 20:35
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Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bizim için çok önemli. iki kulvarda da devam etmek istiyoruz. Biz kupaya da değer veriyoruz. Oyuncular da aynı fikirde. Başakşehir bu sezon iyi bir konumda olmasa bile çok güçlü bir takım. Oyuncu kadrosu üst düzey. Maç hiç kolay olmayacak. Umarım finale çıkan taraf biz oluruz.

Başakşehir'le oynadığımız maçlar zevkli geçiyor ama lig başka bir kulvar. Bu akşam telafisi olmayan bir maç oynayacağız. Ofans hattı güçlü olan bir takımla oynuyoruz. Dikkatli olmalıyız.

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