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Spor

Sergen Yalçın: Ufak tefek sıkıntılarımız var

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 18:34 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:34
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Milli maç arasında iyi hazırlandık. Ufak tefek sıkıntılarımız var. 1-2 oyuncu yok ama kadronun yüzde 90'ı burada. Umarım son periyot iyi olur. Bundan öncesi iyi olmadı. Bundan sonraki son bölümü iyi yerde, kazanarak, doğru oynayarak, doğru sonuçları alarak ilk yarının sonunu görürüz umarım."

"Orta sahada bu üçlüyü kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. İyi bir oyun, iyi bir skor ve son bölüme iyi bir başlangıç olur."

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