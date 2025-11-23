Beşiktaşlı taraftarlar Samsunspor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ve Serdal Adalı yönetimini hedefe aldı. Siyah beyazlı taraftarlar istifa çağrılarında bulundu.

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar bunun yanı sıra maç bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.