İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4595
  • EURO
    48,9262
  • ALTIN
    5550.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Taraftarlardan ''istifa'' çağrısı
Spor

Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Taraftarlardan ''istifa'' çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlar, Samsunspor maçının son bölümünde ve karşılaşma bitiminde hem teknik direktör Sergen Yalçın'a hem de Serdal Adalı yönetimine istifa çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ23 Kasım 2025 Pazar 20:24 - Güncelleme:
Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Taraftarlardan ''istifa'' çağrısı
ABONE OL

Beşiktaşlı taraftarlar Samsunspor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ve Serdal Adalı yönetimini hedefe aldı. Siyah beyazlı taraftarlar istifa çağrılarında bulundu.

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar bunun yanı sıra maç bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.