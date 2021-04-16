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Spor

Sergen Yalçın: Yapılan fikstür komik bir fikstür!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesine açıklamalarda bulundu. Yalçın, lig fikstürünü eleştirdi.

16 Nisan 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 18:36
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Eksikler herkeste var. Cezalılar, sakatlar, Kovid'ler... Normal açıkçası bu tür eksikler, o yüzden ondan bahsetmek çok da mantıklı değil. Çok zor müsabaka olacağını düşünüyorum. Ankaragücü, Hikmet hoca geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Bizim hedefimiz ise şampiyonluk. Fire vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Mutlaka kazanmak istiyoruz.

Hamle şanslarımız da var. Gerekirse bunları da uygulayacağız.

Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi.

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