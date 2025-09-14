İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın yuvasına galibiyetle döndü! Beşiktaş küllerinden doğdu
Spor

Sergen Yalçın yuvasına galibiyetle döndü! Beşiktaş küllerinden doğdu

Sergen Yalçın, yuvasına galibiyetle döndü. Siyah-beyazlılar, Yalçın ile ilk iç saha maçında Başakşehir'i 2-1 yendi. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR14 Eylül 2025 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Sergen Yalçın yuvasına galibiyetle döndü! Beşiktaş küllerinden doğdu
ABONE OL

Abraham'ın 53. dakikadaki şutu direkte patladı...

89'da Ba, 90+8'de Orkun Kökçü oyun dışı kaldı.

Vaclav Cerny ilk asistini yaptı, Toure ilk golünü attı.

Beşiktaş, ilk yarıda topa sahip olarak hareketli bir oyun sergiledi. Fakat aradığı golü bulamadı. Taraftarı önünde istekli gözüken Siyah-Beyazlılar, yaptığı top kayıplarıyla zaman zaman Başakşehir'e pozisyon verdi. Fakat konuk ekip faydalanamadı. Kartal'da yeni transfer Cerny, 45 dakikalık performansıyla beğeni topladı. Beşiktaş, ilk yarıyı 8 şutta 1 isabet bularak tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Kara Kartal, 71'de yediği basit golle geriye düştü. Fakat 3 dakika sonra El Bilal Toure, Cerny'nin pasıyla buluşarak yeniden eşitliği sağladı. Bu andan itibaren rakibine baskı kuran Beşiktaş, 90+1'de yeni transferi Cengiz Ünder'le kazandı. Siyah-beyazlı oyuncuların hırslı futbolu taraftarın takdirini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.