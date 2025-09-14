Abraham'ın 53. dakikadaki şutu direkte patladı...

89'da Ba, 90+8'de Orkun Kökçü oyun dışı kaldı.

Vaclav Cerny ilk asistini yaptı, Toure ilk golünü attı.

Beşiktaş, ilk yarıda topa sahip olarak hareketli bir oyun sergiledi. Fakat aradığı golü bulamadı. Taraftarı önünde istekli gözüken Siyah-Beyazlılar, yaptığı top kayıplarıyla zaman zaman Başakşehir'e pozisyon verdi. Fakat konuk ekip faydalanamadı. Kartal'da yeni transfer Cerny, 45 dakikalık performansıyla beğeni topladı. Beşiktaş, ilk yarıyı 8 şutta 1 isabet bularak tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Kara Kartal, 71'de yediği basit golle geriye düştü. Fakat 3 dakika sonra El Bilal Toure, Cerny'nin pasıyla buluşarak yeniden eşitliği sağladı. Bu andan itibaren rakibine baskı kuran Beşiktaş, 90+1'de yeni transferi Cengiz Ünder'le kazandı. Siyah-beyazlı oyuncuların hırslı futbolu taraftarın takdirini aldı.