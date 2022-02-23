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Spor

Sergen Yalçın'a talip oldular! Sürpriz teklif

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan sürpriz bir teklif geldi. 49 yaşındaki teknik direktörün teklifi reddettiği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın önceliği Avrupa'da kulüp çalıştırmak.

23 Şubat 2022 Çarşamba 23:48 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:48
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın bu sezon ortasında alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı. Siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra dinlenme aşamasına geçen 49 yaşındaki teknik direktör için sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi. Arap Yarımadası takımlarından ilgi gösterilen Sergen Yalçın için nabız yoklandığı ancak şampiyon teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı aktarıldı.

SERGEN YALÇIN AVRUPA KULÜBÜ İSTİYOR

49 yaşındaki şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak istediği öğrenildi. Genç teknik direktör Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamasının ardından verdiği bir röportajda da İspanya La Liga'da çalışmak istediğini söylemişti.

1 SÜPER LİG 1 DE TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu maçlarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

Star.com.tr

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