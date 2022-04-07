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Spor

Sergen Yalçın'a talip oldular! Sürpriz teklif

Sergen Yalçın'a yurt dışından sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş'ta iki kez kupa kaldıran 49 yaşındaki Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği ancak deneyimli hocanın teklifi kabul etmediği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Nisan 2022 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 22:45
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Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan sürpriz bir teklif geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF

Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği ve teklifi reddettiği öğrenildi.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti.

SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'la toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan Yalçın, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da da görev yapmıştı.

Star Gazetesi

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